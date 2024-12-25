Ukrayna, Azerbaycan Uçağının Rus Hava Savunması Tarafından Düşürüldüğünü İddia Etti

Ukrayna, Düşen Uçak İçin Üst Düzey İddialarda Bulundu

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Açıklamanın Detayları

Kovalenko, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçuş yaparken vurulduğunu belirtti. Kovalenko, "Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi," şeklinde ifadeler kullandı.

Kaza Detayları

AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Azerbaycan Başsavcılığı, kazada ilk belirlemelere göre 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. (26 Aralık)