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Ukrayna'dan İngiltere'ye Savunma Yatırımı Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İngiltere'ye ülkesinin savunma sanayisine yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:56
Ukrayna'dan İngiltere'ye Savunma Yatırımı Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İngiltere'ye ülkesinin savunma sanayisine yatırım yapma çağrısında bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sybiha, resmi temaslar için Ukrayna'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

İki Ülke Arasındaki Ortaklık Anlaşması

Bakanlıkta gerçekleştirilen ikili görüşmede, ocak ayında imzalanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının uygulanma süreçleri ele alındı. Toplantıda, savaşın devam ettiği Ukrayna'ya silah desteğinin sürdürülebilmesi ve bu ülkenin askeri sanayisine yabancı yatırımların çekilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Askeri Yardım ve Eğitim Programları

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sybiha, Lammy ile Kiev'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımların önemini vurgulayan Sybiha, özellikle askeri yardım ve Londra'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları konusundaki katkılarının kritik olduğunu belirtti.

Ukrayna, Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzesi gibi uzun menzilli silah desteğinin yalnızca kendi ülkesinin değil, tüm Avrupa demokrasisinin korunması için hayati önemde olduğunu savundu.

Yeni Destek Paketleri ve Enerji İşbirliği

Sybiha, Lammy ile Ukraynalı askeri personele İngiltere'de verilen eğitim programının genişletilmesi hakkında da görüşmeler yaptığını açıkladı. Ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya 55 milyon sterlin tutarında yeni bir yardım paketi açıkladığını belirterek, İngiltere hükümetine teşekkürlerini sundu.

Ukrayna'nın Suriye'ye yönelik insani yardım girişimine 3 milyon sterlin ile destek veren İngiltere'ye de şükranlarını ileten Sybiha, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri yardımlar karşılığında nadir toprak elementleri alma istemi hakkındaki soruları yanıtladı.

Barış ve Enerji Güvenliği İçin İşbirliği

Ukrayna'nın savaşı sonlandırmak adına hazırladığı Zafer Planı çerçevesinde, maden kaynaklarına yatırım yapılmasının önemini vurguladı. Sybiha, "İnanıyorum ve bu konuda hiç şüphem yok ki, Ukrayna'da adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak, aynı zamanda ABD'nin ulusal çıkarıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın cephedeki durumunu istikrara kavuşturmak için askeri teçhizat gönderimlerinin hızlandırılması gerektiğini de belirten Sybiha, ABD'den Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alma olasılığını gündeme getirdi. Sybiha, "ABD'den LNG satın alma olasılığında muazzam bir potansiyel görüyoruz, bu durum Avrupa'nın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi açısından da kritik" dedi.

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