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Ukrayna Rusya'ya ait çıkarma gemisini imha ettiklerini duyurdu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'ya ait Rusya Karadeniz Filosu'nun büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha edildiği duyuruldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 12:20
Ukrayna Rusya'ya ait çıkarma gemisini imha ettiklerini duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'ya ait çıkara gemisinin imha edildiği bilgisi aktarıldı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen işbirliği sonucunda Sezar Kunikov adlı çıkarma gemisi imha edildi.

UKRAYNA KARA SULARINDA BULUNUNAN RUSYA ÇIKARMA GEMİSİ İMHA EDİLDİ

Sezar Kunikov Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemileri arasında yer alıyordu. Ayrıca Ukrayna tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırı anında geminin Kırım'da bulunan Alupka yerleşimi yakını Ukrayna kara suları içerisinde yer aldığı da özellikle vurgulandı.

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