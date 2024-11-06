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Ukrayna ve ABD'den Barış Mesajı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD ile stratejik ortaklıkta barış için birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:07
Ukrayna ve ABD'den Barış Mesajı

Ukrayna ve ABD'den Barış Vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşına son vermek için ABD ile olan stratejik ortaklıklarını güçlendireceklerini duyurdu.

Barış İçin Ortak Çalışma Vurgusu

Sybiha, X hesabındaki paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı tebrik ettiğini hatırlattı.

Uzun süreli ve yapıcı bir diyaloğun sürdüğüne dikkat çeken Sybiha, "Ukrayna ve ABD'nin stratejik ortaklığını güçlendirmek ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı daha da yakınlaştırmak için birlikte çalışacağız. Amerika'nın kararlı liderliğine güveniyoruz." dedi.

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