Ulaşım Desteği 2025-2026'da Devam Ediyor: Tek Yön Üst Limit 1900 lira

Ulaşım Desteği 2025-2026'da da uygulanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği programının 2025-2026 eğitim öğretim yılında de devam edeceğini duyurdu.

Programın kapsamı ve sağlanan destek

Göktaş, programın 2022'de hayata geçirildiğini hatırlatarak, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteği'nden yararlandığını bildirdi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin yılda dört defa (2 gidiş-2 dönüş) ulaşım giderlerinin desteklendiğini belirten Bakan, "Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1900 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Göktaş ayrıca, programın hayata geçirildiği 2022 yılından Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Amaç ve başvuru bilgileri

Bakan Göktaş, desteklemenin amacını ailelerinden farklı illerde eğitim gören çocuk ve gençleri aileleriyle buluşturmak olarak açıklayarak, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz." dedi.

Başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencinin aile ikametgah adresinde bulunan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlatan Göktaş, sosyal politikaların güncellenerek kapsamının genişletilmeye devam edeceğini belirtti.