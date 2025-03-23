Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Batman'da Huzur ve Kardeşlik İftar Programı'na Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen iftar programında kardeşlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:22
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Batman'da Huzur ve Kardeşlik İftar Programı'na Katıldı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Batman'da Huzur ve Kardeşlik İftar Programına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da gerçekleşen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. İftar programı, Valilik ve Batman Belediyesi'nin düzenlediği Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleşti.

Necat Nasıroğlu Külliyesi’ne Teşekkür

Bakan Uraloğlu, konuşmasında, Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni Batman'a kazandıran Nasıroğlu ailesine şükranlarını sundu. Külliyenin her gün ortalama 7 bin kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, bölgedeki vatandaşların burada iftar yapmasının önemine değindi.

Yeni Yollar ve Yatırım Müjdesi

Batman-Hasankeyf yolunun eksik kalan 9,6 kilometrelik bölümü ile ilgili müjde veren Uraloğlu, artık Hasankeyf'e bölünmüş yollarla ulaşımın mümkün olacağını açıkladı. Bu durumun hem Hasankeyf'in hem de Batman'ın turizmini geliştireceğini belirtti.

Uraloğlu, ayrıca Bakanlık olarak Batman'da 27 milyar 604 milyon liralık yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Batman'daki projeleri tamamlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, Diktepe Varyantı Köprüsü’nün bitirildiğini ve bayramdan sonra ikinci köprünün açılışının yapılacağını duyurdu.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

Bakan Uraloğlu, konuşmasında ülkenin etrafındaki sorunlara da dikkat çekerek, "Bugün etrafımızda bir ateş çemberi var. Eğer başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı ülkemiz ne hale gelirdi?" dedi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İftar Programına Destekler

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, iftar programları boyunca bugüne kadar 150 bin kişiye iftar verdiklerini açıkladı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Türk, Kürt, Arap toplumlarının birlik içinde aynı sofrada buluştuğunu belirten bir konuşma yaptı.

İftar programına, çok sayıda belediye başkanı, kurum temsilcileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı. Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı. Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

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