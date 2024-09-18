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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Çağrı Cihazları Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de çağrı cihazlarına ilişkin risk olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Çağrı Cihazları Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Çağrı Cihazları Hakkında Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde çağrı cihazlarıyla ilgili herhangi bir tehlike bulunmadığını vurguladı. Faaliyetlerine devam eden bakanlık, her gün siber güvenlik alanında 400'ün üzerinde saldırıyı başarıyla önlediklerini bildirdi.

Siber Güvenlikte İlk 10 Ülke Arasındayız

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, siber güvenlik konusunda dikkat çekici bir konumda. Bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla çağrı cihazları ve benzeri teknolojilerde ciddi bir risk söz konusu değil. Halkımızın bu konuda endişelenmesine gerek yok."

Bu açıklamalar, Türkiye'nin çağrı cihazlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarını kararlı bir şekilde koruduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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