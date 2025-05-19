Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binası Törenle Açıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası görkemli bir törenle açıldı. Açılış, Çekirge Mahallesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı'nın dua etmesinin ardından konuşma yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Milli Mücadele'nin Anlamı ve Ülkü Ocakları

Büyükataman, yeni hizmet binasının Murat Hüdavendigar türbesinin yanına inşa edildiğine dikkat çekerek, açılışın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 106 yıl önce Milli Mücadele’yi başlattığı günde gerçekleşmesini önemli buldu. "19 Mayıs 1919'un yıl dönümü, Türk gençliğine emanet edilen bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Ülkü Ocakları, işte bu bağımsızlık meşalesinin yılmayacak taşıyıcısıdır," dedi.

Büyükataman, Ülkü Ocakları'nın, milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirirken Türk milletine hizmet ettiğini vurguladı. "Ülkücüler, ülkemizin en zor dönemlerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. İşte bu adanmışlık ve mücadele ruhu Ülkü Ocakları’ndadır" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları'nın Önemi

Büyükataman, Bursa Ülkü Ocakları'nın tarihi başarılarına dikkat çekerek, bu yeni hizmet binasının Türk gençliğinin geleceği açısından müstesna bir yere sahip olacağını belirtti. "Ülkü Ocakları, Türk gençliğinin güvenli limanı, sağlam inancı ve sarsılmaz ahlakıdır. Yetişen her genç, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin temel taşıdır" dedi.

Eğitim ve Vatan Sevgisi Vurgusu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise, Ülkü Ocakları’nın vatan sevgisini gençlere aşılamak için yoğun çaba harcadığını ifade etti. "Ülkü Ocakları, binlerce yıllık bir Türk destanının bugünkü taşıyıcısıdır. Bugün, Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yanan kutlu ateş, Ülkü Ocakları’nda aynı azimle yanmaya devam ediyor," dedi.

Yıldırım, ocaktan yetişen gençlerin, her alanda milliyetçi ve ülkücü hareketin vizyonunu başarıyla temsil ettiğini söyledi. MHP İl Başkanı Muhammet Tekin de, "Ocak var, insan pişer. 1400 yıl önce atalarımız sosyal devletin ne demek olduğunu kazıdılar," diyerek yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Törenin sonunda kurdele kesilerek yeni hizmet binası açıldı. Açılışa Bursa Valisi Yardımcısı Salih Altun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen törenle açıldı.