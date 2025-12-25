DOLAR
Ülkü Ocakları Nazilli'de 1. Sınıf Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Desteği

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, Nazilli Zafer İlkokulu'ndaki 1. sınıf öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıttı, hijyen bilinci vurgulandı.

Nazilli Zafer İlkokulu'nda bilinçlendirme ve hijyen malzemesi dağıtımı

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı tarafından, Nazilli Zafer İlkokulu'nda eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı ve diş fırçası ile diş macunu dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere temel ağız ve diş bakımına yönelik ürünler ulaştırılırken, çocukların erken yaşta hijyen alışkanlığı kazanmasının önemi üzerinde duruldu. Uygulamalı ve öğretici yaklaşımlarla gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin günlük bakım rutinleri konusunda farkındalık kazanmalarını hedefledi.

Yerel yetkililer ve organizasyon temsilcileri, benzer sosyal sorumluluk projelerinin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada yer alan ifadesinde "Ülkü Ocakları olarak, çocuklarımızın her alanda sağlıklı, bilinçli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Etkinlik, Nazilli'de eğitim gören çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunma amacını taşıyor.

