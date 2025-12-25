Tarım ve Orman Bakanlığı Listesinde Kayseri'den 2 Firma

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit-tağşiş listesine Kayseri'den Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı ile Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmaz dahil edildi.