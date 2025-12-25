DOLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Listesinde Kayseri'den 2 Firma

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit-tağşiş listesine Kayseri'den Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı ile Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmaz dahil edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:19
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaları içeren listesini güncelleyerek bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı. Güncelleme kapsamında Kayseri'den iki firma listede yer aldı.

Kayseri'den listede yer alan firmalar

Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacıısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk (mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti).

Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmazdana köfte (kanatlı eti tespiti).

Güncellenen listede taklit-tağşiş ve sağlığa tehlike oluşturabilecek ürünler yer almaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

