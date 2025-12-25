Tarım ve Orman Bakanlığı Listesinde Kayseri'den 2 Firma
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaları içeren listesini güncelleyerek bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı. Güncelleme kapsamında Kayseri'den iki firma listede yer aldı.
Kayseri'den listede yer alan firmalar
Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı — ısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk (mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti).
Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmaz — dana köfte (kanatlı eti tespiti).
Güncellenen listede taklit-tağşiş ve sağlığa tehlike oluşturabilecek ürünler yer almaya devam ediyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN HİLELİ, STANDART DIŞI VE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALARA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE KAYSERİ’DEN 2 ÜRÜN LİSTEYE GİRDİ.