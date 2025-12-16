Ulubey'de Doğalgaz Sevinci: Altyapı Çalışmaları Başladı

Ulubey'de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

Ordu'da hizmet verilen ilçe sayısı 13'e yükselecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Ulubey ilçesinde doğalgaz için altyapı çalışmaları başladı. Yapılacak çalışmaların tamamlanmasıyla doğalgaz kullanan ilçe sayısı 13 olacak.

Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yürüttüğü başarılı projeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde de sürdürerek, Ordu genelinde önemli alt ve üstyapı yatırımlarına imza atmaya devam ediyor. Seçim meydanlarında verilen sözlerin yerine getirilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Uzun yıllar yalnızca sahil kesiminde hissedilen doğalgaz konforu, Başkan Güler’in girişimleriyle bugüne kadar Altınordu, Gülyalı, Kabadüz, Gürgentepe, Gölköy, Fatsa, Perşembe, Ünye, Aybastı, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçelerinde hayata geçirildi. Ulubey’in de bu ilçelere eklenmesiyle hizmet verilen ilçe sayısı 13 olacak.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede başlayan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlçemiz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz doğalgaz için bugün ilk kazma vuruldu. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’a ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Ulubey ilçesinde başlatılan doğalgaz çalışmalarının 2026 yılında evlere bağlantı yapılacak aşamaya gelmesi bekleniyor.

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN