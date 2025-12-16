DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Ulubey'de Doğalgaz Sevinci: Altyapı Çalışmaları Başladı

Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimiyle Ulubey’de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Hizmet verilen ilçe sayısı 13’e çıkacak; evlere bağlantı 2026’da tamamlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:33
Ulubey'de Doğalgaz Sevinci: Altyapı Çalışmaları Başladı

Ulubey'de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

Ordu'da hizmet verilen ilçe sayısı 13'e yükselecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Ulubey ilçesinde doğalgaz için altyapı çalışmaları başladı. Yapılacak çalışmaların tamamlanmasıyla doğalgaz kullanan ilçe sayısı 13 olacak.

Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yürüttüğü başarılı projeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde de sürdürerek, Ordu genelinde önemli alt ve üstyapı yatırımlarına imza atmaya devam ediyor. Seçim meydanlarında verilen sözlerin yerine getirilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Uzun yıllar yalnızca sahil kesiminde hissedilen doğalgaz konforu, Başkan Güler’in girişimleriyle bugüne kadar Altınordu, Gülyalı, Kabadüz, Gürgentepe, Gölköy, Fatsa, Perşembe, Ünye, Aybastı, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçelerinde hayata geçirildi. Ulubey’in de bu ilçelere eklenmesiyle hizmet verilen ilçe sayısı 13 olacak.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede başlayan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlçemiz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz doğalgaz için bugün ilk kazma vuruldu. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’a ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Ulubey ilçesinde başlatılan doğalgaz çalışmalarının 2026 yılında evlere bağlantı yapılacak aşamaya gelmesi bekleniyor.

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi