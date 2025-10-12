Uludağ'da Kar Yağışı: Kayak Sezonu İçin Umut

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, gece saatlerinde etkili olan karla beyaza büründü. Çok sayıda işletmenin bulunduğu Oteller Bölgesi karla kaplanırken, pistlerde ince bir kar tabakası oluştu.

Bölgedeki Durum ve İşletmecilerin Beklentisi

Kar yağışı, bölgedeki işletmeciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kafe ve telesiyej işletmecisi Halil Kaya, AA muhabirine akşam başlayan karın gece boyunca devam ettiğini belirtti.

Halil Kaya şu ifadeleri kullandı: "Bu seneki beklentilerimiz daha yüksek. İnşallah sezon daha uzun sürer. Erken kar yağışıyla başlayıp daha uzun sürer. Sevinçliyiz. Herkesi Uludağ'a bekliyoruz. Bu sene hazırlıklarımız daha erken oldu. Telesiyejlerin bakımları yapıldı. Kayak pistlerinin bakımları yapıldı. Uludağ'da kayakçıların daha konforlu kayak yapması için pistler hazırlandı. Kar yağışıyla beraber bekliyoruz."

Yetkililer ve işletmeciler, karın devam etmesini ve sezonun açılmasını bekliyor. Bölgede anlık hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü; meteorolojiye göre bu hafta için yeni bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.