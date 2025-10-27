Uludağ'da Ormanda Kaybolan 2 Kişi JAK ve AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Uludağ'da Sarıalan mevkisinde kaybolan M.A. ve E.K., JAK, AFAD ve STK ekiplerinin çalışmasıyla sabah saatlerinde sağ salim bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 09:50
Uludağ'a gezi amaçlı çıkan 5 kişilik arkadaş grubu içinde, üç kişi teleferikle dönerken M.A. ve E.K. ise Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmeye karar verdi.

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yollarını bulamadıklarını bildirdi ve yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu tespit ederek bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma ekiplerince sabah saatlerinde bulunan M.A. ve E.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

