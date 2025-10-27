Uludağ'da Ormanda Kaybolan 2 Kişi JAK ve AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Uludağ'da ormanda kaybolan iki kişi kurtarıldı

KAYBOLAN 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Uludağ'a gezi amaçlı çıkan 5 kişilik arkadaş grubu içinde, üç kişi teleferikle dönerken M.A. ve E.K. ise Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmeye karar verdi.

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yollarını bulamadıklarını bildirdi ve yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu tespit ederek bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma ekiplerince sabah saatlerinde bulunan M.A. ve E.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

