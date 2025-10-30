Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi 2025 Erzurum, Atatürk Üniversitesi'nde başladı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 'Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi 2025 Erzurum' başladı

Erzurum'da, Türk Biyokimya Derneği (TBD) tarafından yurt içi ve dışından bilim insanı, klinisyen, araştırmacı ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi 2025 Erzurum başladı.

Açılış ve program

Zirve, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Ekim'e kadar devam edecek. Açılış, üniversitenin Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi ve etkinlik Kafkas yöresi halk oyunları gösterisiyle başladı.

Derneğin en kapsamlı uluslararası etkinliklerinden biri olarak düzenlenen zirvede, bilim insanlarının katılacağı konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylarla laboratuvar tıbbının güncel gelişmeleri ele alınacak.

İçerik ve yayın

Zirvede, tıbbi biyokimya alanında yenilikçi uygulamalar, moleküler tanı teknolojileri, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve klinik laboratuvar yönetimi gibi başlıklar görüşülecek. Etkinlik kapsamında sunulan bildiri özetleri de Turkish Journal of Biochemistry'de yayımlanacak.

Açılış konuşması

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programda yaptığı konuşmada, aynı çatı altında bir araya gelmiş özverili bilim insanlarını bir arada görmenin, biyomedikal bilimin geleceğine dair umutları daha da güçlendirdiğini belirtti. Hacımüftüoğlu, "Biyokimya, yaşamın dili olarak tanımlanır. Her molekül, her keşif, merakın ve insanlığın ortak idealleri uğruna verilen emeğin hikayesini taşır. Bu yılki temamız olan 'Molekülden Laboratuvara, Laboratuvardan Tedaviye', bizlere çalışmalarımızın laboratuvarda sona ermediğini, her bir buluşun bir hastanın yaşamına dokunma gücüne sahip olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, TBD Başkanı Prof. Dr. Doğan Yücel, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi ve etkinlik başkanı Prof. Dr. Ahmet Kızıltunç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erol Akpınar ile çok sayıda bilim insanı ve öğrencinin katıldığı bildirildi.

