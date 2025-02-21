Uluslararası MEB Robot Yarışması 2024 İçin Başvurular Açıldı

Kayseri'de düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması'na başvurular 2 Mayıs'a kadar alınacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:47
Uluslararası MEB Robot Yarışması 2024 İçin Başvurular Açıldı

Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular başladı

Kayseri'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan bu organizasyon, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Yarışma Teması ve Kategoriler

Bu yılki yarışmanın teması "Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" olarak belirlenirken, slogan ise "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor" şeklinde duyuruldu. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği etkinlikte "Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Dron), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje" gibi toplamda 15 farklı kategori yer alacak.

Başvuru Süreci

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını 2 Mayıs tarihi öncesinde tamamlayarak https://robot.meb.gov.tr adresinden veya MEB Robot Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

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