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Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Heyecan Dorukta

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşecek. 14 ülkeden 10 bin 500 katılımcı yarışacak.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:17
Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Heyecan Dorukta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bu yıl 17.si Kayseri'de düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda hazırlıklar tamamlandı.

Yarışma, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden katılım olacağını belirtti.

Esen, yarın başlayacak yarışmada yaklaşık 10 bin 500 katılımcının 3 bin 903 robot ile mücadele edeceğini duyurdu. "Yüzümüzün akıyla inşallah bakanlığımızın güvenine layık olacak şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz," dedi.

Azerbaycan'dan gelen öğretmen Imamir Mirzoyeva, "12 öğrenci ile yarışmaya katıldık. Ekibimizle 5 yıldır bu yarışmaya katılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi derecelerle ülkemize dönmek istiyoruz," açıklamasında bulundu.

Azerbaycanlı öğrenci Muhammed Pashazade ise, "Çok heyecanlıyız ve kendimizi motive ediyoruz. Yarışmada derece elde edeceğiz," ifadelerini kullandı. Pashazade, "Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkedir. Bir millet ve iki devlettir," şeklinde konuştu.

Özbekistan'dan gelen öğrenci Mamurbek Yusupov da yarışmaya ilk kez katıldığını ve her şeyin çok güzel gittiğini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek olan "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda hazırlıklar tamamlandı. MEB tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek olan "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda hazırlıklar tamamlandı. MEB tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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