Ümraniye'de Depo Yangını: Bir İşçi Dumandan Etkilendi

Ümraniye'de depo yangını: Bir işçi dumandan etkilendi
Olay ve müdahale
Zaman: Saat 16.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.
Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri hızla kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Güvenlik ve soruşturma
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
