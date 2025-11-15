Ümraniye'de Depo Yangını: Bir İşçi Dumandan Etkilendi

Ümraniye Tepeüstü Alemdağ Caddesi'nde çıkan depo yangını itfaiye tarafından söndürüldü; bir işçi dumandan etkilendi, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:41
Olay ve müdahale

Zaman: Saat 16.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri hızla kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Güvenlik ve soruşturma

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

