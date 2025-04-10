Ümraniye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Ümraniye'de meydana gelen bir kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı. Olay, Esenkent Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 59 B 0948 plakalı otomobil, motosikletle çarpıştıktan sonra park halindeki bir araca çarparak devrildi.

Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü, motosikletin sürücüsü ve otomobilde bulunan 1 çocuk yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.