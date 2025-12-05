Umut Yılmaz: Kuzeyşehir’de tüm sorunlar çözüme kavuşacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir’de vatandaş ve esnaf buluşmasında altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarının kalıcı çözüleceğinin sözünü verdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:41
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yılmaz, bölge esnafını ziyaret ederek hem sorunları dinledi hem de talepleri not aldı.

Ziyaret ve esnaf buluşması

Yılmaz, beraberindeki meclis üyeleri ve birim yöneticileri ile Kuzeyşehir Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet eden başkan, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi ve esnafın beklentilerini dinledi.

Yılmaz, ziyaret sırasında esnafın işyerlerine tek tek uğrayarak hem "hayırlı işler" dileğinde bulundu hem de esnafın beklentilerini not aldı.

"Sizlerin taleplerini ve yaşadığınız sorunları biliyoruz. Bu bölgenin uzun süredir çözüm bekleyen meseleleri artık son bulacak. Ekiplerimizle birlikte sahadayız ve çözüme odaklanmış durumdayız" dedi.

Planlı ve kararlı adımlar

Başkan Yılmaz, Kuzeyşehir’in hızla gelişen bir bölge olduğunu ve buna paralel olarak belediye hizmetlerinin bölgenin ihtiyaçlarına göre planlandığını vurguladı. Altyapıdan çevre düzenlemesine, ulaşımdan sosyal alanlara kadar tespit edilen eksikliklerin giderileceğini belirtti.

"Kuzeyşehir’de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracağız"

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzeyşehir’de yıllardır kronik hale gelen sorunların çözüme kavuşturulması için hem planlı hem de kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Altyapıdan çevre düzenlemesine, ulaşımdan sosyal alanlara kadar tüm eksiklikleri tespit ettik. Kısa sürede somut adımlar atacağız. Şehitkamil’in her mahallesinde olduğu gibi Kuzeyşehir’de de vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz".

Ziyaretin sonunda mahalle sakinleri, Başkan Umut Yılmaz'a bölgeye gösterdiği ilgi ve samimiyeti için teşekkür etti.

