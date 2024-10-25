UNIFIL: İsrail Ordusu Barış Gücü Mevkisine Ateş Aştı

UNIFIL'den Açıklama

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 22 Ekim tarihinde İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Dıhayra kasabasında yer alan bir gözlem noktasına ateş açtığını bildirdi.

Mevkilere Yapılan Saldırı

UNIFIL'in yaptığı açıklamaya göre, İsrail birlikleri, gözlemledikleri askeri faaliyetleri fark ettikten sonra, barış gücü mevkisine ateş açarak güvenlik tehditinde bulundular. Bu süreçte, barış gücü askerleri, saldırıların hedefi olmamak için mevzilerini boşaltmak durumunda kaldılar.

İsrail'in Davranışları Üzerine Uyarı

Ayrıca, yine İsrail ordusunun Mavi Hat boyunca UNIFIL güçlerine bölgeleri boşaltma talimatı verdiği ve bu esnada barış gücü mevkilerine ait kamera, aydınlatma ile iletişim ekipmanlarına zarar verdiği belirtildi.

UNIFIL Açıklamalarında Şunları Belirtti:

"Yürütülen göreve ve asker gönderen ülkelere uygulanan baskılara rağmen, barış gücü askerleri mevkilerinde ve görevleri başında kalacaktır. Gözlem ve raporlama konusundaki görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."

Güvenlik ve Uluslararası Hukuk Vurgusu

UNIFIL, BM personeli ve mülklerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak, bu tür saldırıların slalar, uluslararası insancıl hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ciddi ihlalleri olduğuna dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmekte; burada yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ve askeri teçhizatın bulunmasına izin vermektedir. Ancak, 2000 yılından beri bu bölge Hizbullah'ın askeri gücü altında kalmaktadır.