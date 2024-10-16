Ünlü Oyuncu ve Dansçı Hasan Yalnızoğlu'nun Vefatı

Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, yalnızca 50 yaşındayken yaşamını yitirdi. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Cenaze Töreni

Merhum sanatçının cenaze namazı, bugün ikindi namazını takiben Şakirin Camisi'nde kılınacak.

Spor ve Sanat Kariyeri

Spor kariyerinde birçok başarı elde eden Hasan Yalnızoğlu, daha sonra dans ve oyunculuk alanlarına yönelerek dikkat çekici projelerde yer aldı. Özellikle Anadolu Ateşi grubunda baş dansçı olarak görev almasıyla tanındı.