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Ünlü Şefler Antalya'da 4. FoodFest Gastronomi Festivali'nde Buluştu

Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali ünlü şefleri bir araya getirdi. Festival, lezzet dolu etkinliklerle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:01
Ünlü Şefler Antalya'da 4. FoodFest Gastronomi Festivali'nde Buluştu

Ünlü Şefler Antalya'da 4. FoodFest Gastronomi Festivali'nde Buluştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, Antalya'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, ünlü şefleri ve gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci gününde Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde workshoplar, paneller ve söyleşiler yer aldı. Katılımcılar, kentin marka işletmeleri tarafından sunulan çeşitli lezzetlerle buluşma fırsatı buldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, ünlü şeflerden Ömür Akkor ve Çiğdem Seferoğlu, lezzetli yemek sunumlarıyla ziyaretçilerle bir araya geldi. Festivalin bir diğer dikkat çekici ismi olan Arda Türkmen, burada "Zeytin Piyazı" hazırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalde yaptığı konuşmasında, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Böcek, Antalya’nın bir gastronomi şehri haline geldiğine vurgu yaparak, "Antalya'nın yerel lezzetlerini tüm dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Gastronomi, turizmi 12 ay yaymamıza yardımcı olacak önemli bir unsurdur," dedi.

Festivalde, Muhittin Böcek ve MasterChef Mehmet Yalçınkaya ile birlikte "Antalya'nın Mutfak Zenginliği" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Yalçınkaya, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Antalya bu işi çok güzel yapıyor. Gastronomi, böyle bir turizm şehrinde olmazsa olmaz bir unsurdur," ifadesinde bulundu.

Bir diğer önemli konuşmacı olan MasterChef Somer Sivrioğlu, "Antalya Ürünleri ile Uluslararası Mutfaklarda Yer Almak" başlıklı bir söyleşide gastronomi alanındaki değişimleri tartıştı. Festivalin, yarın sona ereceği duyuruldu.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri...

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırladı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri...

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırladı.

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