Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Olay yerinde müdahale ve hasar

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Gölevi Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatı kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.