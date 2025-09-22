Uraloğlu ve Bak Artvin Borçka'da Sel Bölgesini İnceledi

Bakanlar Abdulkadir Uraloğlu ve Osman Aşkın Bak, selin vurduğu Artvin Borçka'da yol açma çalışmalarını, Kesmetaş Köprüsü ve heyelan bölgesini inceledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:11
Uraloğlu ve Bak Artvin Borçka'da Sel Bölgesini İnceledi

Uraloğlu ve Bak Artvin Borçka'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Yol açma çalışmaları ve hasar tespiti yerinde takip edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, selden etkilenen Artvin'in Borçka ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını inceledi.

Bakanlar, ilçede şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Camili-Muratlı ile Tektaş Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde takip etti. İnceleme kapsamında Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç'tan brifing alındı.

Heyet, Deviskel Deresi üzerinde yer alan ve önceki gün yoğun yağışta yıkılan tarihi Üç gözlü Kesmetaş Köprüsü'nün bulunduğu alanda detaylı incelemelerde bulundu. Ayrıca heyelan yaşanan Aksu Mahallesi'ne gidildi.

İncelemelere Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ile diğer ilgililer eşlik etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, selden etkilenen Artvin'in Borçka ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını inceledi. Bakanlar Uraloğlu ve Bak, ilçede şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Camili-Muratlı ile Tektaş Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



