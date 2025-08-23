Uraloğlu: Zengezur Koridoru 30 yılda 147,6 milyar lira kazandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da düzenlenen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Uraloğlu, koridor yatırımları, Suriye ile altyapı çalışmaları ve deprem yönetmeliğine uyum konularında değerlendirmelerde bulundu.

Zengezur Koridoru ve ekonomik projeksiyon

Uraloğlu, Zengezur Koridorunun bölge için stratejik önemine vurgu yaparak, koridorun Orta Koridoru da destekleyeceğini ve demir yolu taşımacılığının deniz yoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti. Bakan, yatırımın sadece nakliye değil stratejik bir adım olduğunu söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz."

Uraloğlu, Zengezur Koridoru ile ilgili hesapları açıkladı: koridorun 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi öngörüldüğünü, koridordan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza, 2,1 milyar lira iklim, 3,5 milyar lira zaman ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı elde edileceğini belirterek, "Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz."

Kars-Iğdır hattı, sanayileşme ve lojistik

Bakan, İzmir-İstanbul Otoyolu çevresinde kurulan 12 organize sanayi bölgesi örneğini anımsatarak, ulaşım altyapısının lojistik, sanayileşme ve istihdamı desteklediğini vurguladı. Anadolu'da yeni ulaşım projeleriyle nakliyenin kolaylaşmasının üretim tesislerinin de bölgeye kaymasını teşvik edeceğini ifade etti.

Suriye, Ürdün işbirliği ve sınır geçişleri

Uraloğlu, Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçişi için anlaşma yapıldığını, Suriye tarafının gerekli müracaatları tamamlayıp izin alması gerektiğini belirtti. Uraloğlu, standart dışı araçların durumu ve aşamalı uygulama hakkında şunları söyledi: "Tabii Suriye'de standart dışı ve bakımları düzenli yapılmamış birçok araç var. Biz ilk etapta standart dışı araçların, gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik."

Profesyonel taşımacılığı güçlendirmek amacıyla "sonbaharda Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla bir araya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Suriye'deki kara ve demir yolu çalışmalarında da aktif rol üstlendiğini belirten Uraloğlu, Gaziantep-Halep demir yolunun yenilenmesi için 120 milyon dolar finansman ihtiyacı olduğunu ve bu konuda uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uraloğlu ayrıca, Şam Havalimanının yenileme ve büyütme ihalesinin Türk şirketleri tarafından alındığını belirterek, "Benzer bir süreç, Halep'le ilgili de yürüyor." ifadesini kullandı ve Suriye'nin altyapıdan üstyapıya kadar kaynağa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Deprem yönetmeliği ve ulaşım altyapısının dayanıklılığı

Bakan, Türkiye'de kara yolları yapım ihalelerinin deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapıldığını belirtti. 2020 yılında ulaştırma yapıları için yönetmeliklerin tek elden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildiğini, tüm projelerin bu yönetmeliğe göre gerçekleştirildiğini kaydetti.

Uraloğlu, yeni yapılan ulaşım yapılarında sorun olmadığını, eski yapıların risk gruplarına göre yeni yönetmeliğe göre elden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Biz, başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem önlemlerinin yüzde 80-90'ını aldık. Mesela Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz'un hem de FSM'nin bütün askı halatlarını değiştirdik." Eski ve riskli yapıların program dahilinde yenilendiğini ve ulaşım yapılarının depremde gerekli imtihandan geçtiğini ifade etti.

Esenboğa Metrosu ve yollarda hız düzenlemeleri

Bakan, Esenboğa Metrosunda bir proje revizyonu yürüttüklerini, projenin bünyelerine alındığını ve gözden geçirmenin bu yıl bitirileceğini, gelecek yıl ihale edilebileceğini söyledi.

Ayrıca yollardaki hız sınırı çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, yıl sonuna kadar belirli güzergahları tamamlamayı hedeflediklerini; yaya geçitlerinin konumlandırılması, bazı yaya geçitlerinin kapatılması ve alt/üst geçitlerin yapılması gibi düzenlemelerle hız ve trafik güvenliğini iyileştireceklerini belirtti.