Uraz Kaygılaroğlu'nun Babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu Balıkesir'de Toprağa Verildi

Uraz Kaygılaroğlu'nun Babaannesi Balıkesir'de Defnedildi

Nezahat Kaygılaroğlu, ikindi namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu hayatını kaybetti ve Balıkesir'de toprağa verildi.

Birkaç gün önce solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Nezahat Kaygılaroğlu, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni, Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirildi. Merhumeye ait naaş daha sonra Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Törene katılan Uraz Kaygılaroğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti; ünlü oyuncu cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazede Kaygılaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da hazır bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu, haziran ayında dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu — Balıkesirspor eski Başkanı — kaybettikten sonra bir kez daha aile içinde acı bir kayıp yaşadı.

