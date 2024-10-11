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Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Arazisi Üzerine Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA arazisini gasbetmesini uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 03:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 03:31
Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Arazisi Üzerine Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in UNRWA Arazisini Gasbetmesini Kınadı

Ürdün, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) arazisini gasbetme kararını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu durumu "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve işgali pekiştirme girişimi" olarak değerlendirdi.

Uluslararası Hüseyin Hukukun İhlali

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini durdurmaya yönelik girişimlerinin ve ajansa karşı düzenlediği kışkırtmaların güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi. İsrail'in bu adımları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün ihlali olarak nitelendirildi.

BM Güvenlik Konseyi Kararlarının İhlali

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu kararlarının, BM Güvenlik Konseyi'ne ait 2334 sayılı karar da dahil olmak üzere, uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Bu uygulamaların, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki kontrolünü sıkılaştırmak amacı taşıdığı kaydedildi.

Uluslararası Toplumun Desteği Önemli

Bakanlık açıklamasında, uluslararası toplumun BM yetkisini korumak ve Filistinli mültecilere hayati hizmet sağlamayı sürdürmek amacıyla UNRWA'yı siyasi ve mali açıdan desteklemenin önemli olduğu belirtildi. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'teki UNRWA arazisini gasbederek burada 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.

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