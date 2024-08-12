Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Sert Yanıt: Gazze Saldırıları Bölge Güvenliği İçin Tehdit

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den Tepki

Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların bölge güvenliğini tehdit ettiğini duyurdu. Es-Safedi, bu açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Ürdün'e yönelik iddiaları üzerine yaptı.

Uluslararası Hukuka İhlal

Safedi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası hukuka yönelik ihlalleri, bölgenin güvenliği ve istikrarı için en büyük tehdittir," dedi. Ayrıca, Katz'ın "Ürdün'den silah kaçakçılığı yapıldığı" iddialarını sert bir dille reddetti.Kamuoyunu Bilgilendirme Vurgusu

Bakan, "Ne uydurma iddialar ne de aşırılık yanlısı İsrailli yetkililerin yaydığı yalanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gerçek tehditini gizleyemez," ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Gerginlik Artıyor

Es-Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, ülkenin en aşırılık yanlısı hükümeti tarafından desteklendiğini belirterek, bu durumun bölgedeki güvenliği daha da tehdit ettiğini vurguladı. 7 Ekim'den itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginliklerin arttığını, saldırılarda 620 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 5 binin üzerinde Filistinlinin yaralandığını hatırlattı.