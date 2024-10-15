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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin'in geleceğine dair görüşlerini ve İsrail'in saldırılarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:09
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den Sert Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, düzenlenen Filistin'in Geleceği Konferansında önemli konuşmalara imza attı. Konferans, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi ve oturum, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay tarafından yönetildi.

İsrail'in Yıkıcı Saldırıları

Safedi, konuşmasında "İsrail ile konuşulmuyor, Gazze'yi bitirdi şimdi Lübnan'ı işgale hazırlanıyor" diyerek İsrail'in son dönemdeki yıkıcı politikalarına karşı sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca, "Filistin'in geleceği, özgürlük, bağımsızlık, egemenlik ve devlet temelinde olmalı" ifadesini kullandı.

Küresel Barış İçin Adil ve Kalıcı Çözüm

Safedi, kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için tüm halkların kabul edeceği adil bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. "İsrail, Filistinlilerin onurlarını görmezden geliyor" şeklinde konuşarak, uluslararası toplumun bu durumu dikkate alması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Savaş Suçlarına Dikkat Çekti

Safedi, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletinin kurulmasının zorunlu olduğuna değindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüme engel olduğunu söyleyen Safedi, "Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme hakkı olmadığını açıkça ifade ediyorlar" dedi.

Uluslararası Hukukun Önemi

Safedi, uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak adına uluslararası kamuoyunun daha etkili bir şekilde devreye girmesi gerektiğini ifade etti. "Ukrayna'da uluslararası hukuk uygulanıyorsa, Gazze'de ve Lübnan'da neden uygulanmıyor?" ifadesiyle uluslararası çifte standartları eleştirdi.

Filistinli Çocukların Durumu

Safedi, "Filistinli çocuklar Nobel ödülü istemiyorlar. Onlar sadece hayatta kalmak istiyor" diyerek, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarını kınadı. Gazze'de günlük 800 kamyon yardıma ihtiyaç olduğunu ve uluslararası yardımların engellendiğini sözlerine ekledi.

Çözüm İçin İlk Adım: İşgalin Sonlandırılması

İşgalin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Safedi, "Gazze'yi kaç kez daha yeniden inşa etmemiz lazım?" sorusunu yöneltti ve istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin'in özgürlük ve egemenlik haklarına dikkat çekerek, uluslararası toplumdan adil bir çözüm bulmasını talep etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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