Ürdün, Gözaltında Tutulan Doktorun Serbest Bırakıldığını Açıkladı

Doktor Abdullah el-Belevi Serbest Bırakıldı
Ürdün, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım çalışmasına katılmak amacıyla Gazze'ye gitmeye çalışırken İsrail yetkilileri tarafından Aralık 2024'te gözaltına alınan doktor Abdullah el-Belevi'nin serbest bırakıldığını bildirdi.
Yoğun Diplomatik Çabalar
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belevi'nin gözaltına alındığı andan itibaren Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçiliği aracılığıyla yoğun diplomatik çabaların sarf edildiği belirtildi.
Doktorun Ürdün'e Dönüşü
Açıklamada, doktor Belevi'nin mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e getirileceği ifade edildi.
Tıbbi Yardım Çalışmaları
Israil'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle zor durumda kalan Gazze Şeridi halkına yardım sağlamak amacıyla bir grup Ürdünlü doktor, uluslararası yardım kampanyalarına katılmaktadır.