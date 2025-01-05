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Ürdün, Gözaltında Tutulan Doktorun Serbest Bırakıldığını Açıkladı

Ürdün, Israel'in Gazze'ye gitmeye çalışan doktor Abdullah el-Belevi'yi serbest bıraktığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:36
Ürdün, Gözaltında Tutulan Doktorun Serbest Bırakıldığını Açıkladı

Doktor Abdullah el-Belevi Serbest Bırakıldı

Ürdün, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım çalışmasına katılmak amacıyla Gazze'ye gitmeye çalışırken İsrail yetkilileri tarafından Aralık 2024'te gözaltına alınan doktor Abdullah el-Belevi'nin serbest bırakıldığını bildirdi.

Yoğun Diplomatik Çabalar

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belevi'nin gözaltına alındığı andan itibaren Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçiliği aracılığıyla yoğun diplomatik çabaların sarf edildiği belirtildi.

Doktorun Ürdün'e Dönüşü

Açıklamada, doktor Belevi'nin mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e getirileceği ifade edildi.

Tıbbi Yardım Çalışmaları

Israil'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle zor durumda kalan Gazze Şeridi halkına yardım sağlamak amacıyla bir grup Ürdünlü doktor, uluslararası yardım kampanyalarına katılmaktadır.

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