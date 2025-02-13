Ürdün Kralı 2. Abdullah, Washington Ziyaretinin Ardından Amman'da Coşkuyla Karşılandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Dönüşü

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Washington ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Amman'da binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Havalimanında Büyük Kalabalık

Marka Uluslararası Havalimanı'na inen Kral 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin'in karşılamaya gitmek için toplandığı kalabalık, havalimanı yolunu doldurdu. Ürdün halkı, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı olan duruşuna ve Ürdün'e destek için düzenlenen karşılama törenine katılmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinden toplandı.

Kral'ın Mesajı

Kral 2. Abdullah, karşılamanın ardından X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün halkına teşekkür ederken, "Tutumumuz sağlam ve kararlıdır. Ülkem için her zaman ve sonsuza kadar en iyi olanı yapacağım." dedi.

Veliaht Prens'inden Paylaşım

Veliaht Prens Hüseyin de Instagram hesabından karşılamadan fotoğraflar paylaşarak, Ürdün halkıyla gurur duyduğunu belirtti.

Trump ile Görüşme Detayları

11 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelere dair değerlendirmesinde Kral 2. Abdullah, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadelerini kullanmıştı. Trump ise, Ürdün Kralı ile görüşmesinde, "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" belirtmişti. Kral Abdullah, Mısır ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinin konuyla ilgili bir araya geleceğini ve bu süreçte yapılacak görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurgulamıştı.