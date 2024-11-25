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Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimini Sol Görüşlü Yamandu Orsi Kazandı

Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini sol görüşlü Yamandu Orsi kazandı, iktidar partisi adayı Alvaro Delgado mağlubiyeti kabul etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 04:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 04:47
Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimini Sol Görüşlü Yamandu Orsi Kazandı

Uruguay'da Seçim Sonuçları Belli Oldu

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden Uruguay, devrim niteliğindeki bir seçim sonucuna tanıklık etti. Ülkenin devlet başkanlığı için düzenlenen ikinci tur oylamada, sol görüşlü aday Yamandu Orsi, seçimi kazanarak zaferle ayrıldı.

Oyların Durumu

Yapılan sandık çıkış anketlerine göre, Geniş Cephe (Frente Amplio) adayı Yamandu Orsi, oyların çoğunluğuna ulaşarak ilk sırada yer aldı. İktidardaki Ulusal Parti (Partido Nacional) adayı Alvaro Delgado ise %45,9 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.
Danışmanlık şirketi Equipos, Orsi'nin oy oranını %49,5 olarak açıklarken, bir başka araştırma şirketi Opsiyon ise Orsi'yi %48,7 ile birinci gösteriyor.

İktidar Değişimi ve Teşekkür Mesajları

İktidar partisi adayı Alvaro Delgado, seçimin ardından mağlubiyeti kabul ederek halkın kararına saygı duyduklarını belirtti. Delgado, “Bugün halk, Uruguaylılar kimin devlet başkanı olacağını belirledi ve ben buradan Yamandu Orsi'yi tebrik ediyor ve onun partisini selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yamandu Orsi, 2010-2015 yılları arasında ülkeyi yöneten eski devlet başkanı Jose Mujica’nın desteğini aldı ve 2025-2030 dönemi için yönetimin başına geçecek. 57 yaşındaki Orsi, tarih öğretmeni, siyasi aktivist ve eski belediye başkanı olarak dikkat çekiyor. Orsi, 9 yıl aradan sonra merkez sağın iktidarına son vererek, ülkede önemli bir değişimin önünü açmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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