Uşak İl Özel İdaresi Köylerde Altyapı ve Sosyal Yaşamı Güçlendiriyor

Uşak İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı altyapı ve sosyal alan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan paylaşımda, köylerde ihtiyaç duyulan birçok alanda çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Altyapı Yatırımları ve Su Temini

Yeni su depoları yapıldığı ve mevcut depoların yenilendiği, ayrıca cazibeli içme suyu borusu temininin sağlandığı kaydedildi. Bu çalışmaların, köylerin su altyapısını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Enerji Verimliliği ve Sosyal Alanlar

İçme suyu hatlarının enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurulumlarının sürdüğü belirtildi. Köylerde sosyal yaşamı canlandırmak için çocuk oyun alanları oluşturulduğu aktarıldı.

Ayrıca, parke taşı döşeme malzemesi temini, sundurma çatı yapımı ve köylerde kullanılmak üzere piknik masası alımları gerçekleştirildiği bildirildi.

Planlı Uygulama ve Devam Eden Yatırımlar

İl Özel İdaresi, çalışmaların planlı şekilde tüm köylere ulaşacağını belirterek vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve sosyal yaşam alanlarına kavuşması için yatırımların devam edeceğini duyurdu.

