Uşak'ta Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay, A.K. (82) yönetimindeki 26 AFJ 768 plakalı otomobilin, İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Yenişehir rampalarında şarampole devrilmesi ile gerçekleşti.

Kaza sonrası hemen ilgili birimlere haber verildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada araçta bulunan sürücü A.K. ile yolcular N.K. (71), E.H. (77) ve E.K. (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızlıca kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.