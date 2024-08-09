Uşak'ta Talihsiz Olay: 3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Uşak'ta Üzücü Bir Kaza

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde, bir çocuk yine bir dram yaşadı. 3 yaşındaki A.U, yaşamına mal olan bir düşüş meydana geldi.

Düşüş Detayları

Edinilen bilgilere göre, küçük çocuk, Birinci Pırlanta Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle dışarı düştü.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan A.U, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen, A.U'nun yaşamını kaybettiği bilgisi alındı.

Üzüntü ve Tepkiler

Bu trajik olay, mahallede büyük üzüntü yarattı ve birçok kişi küçük çocuğun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.