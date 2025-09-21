Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
Polis ekipleri belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda 704 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar, 13 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturma ve Yasal Süreç
Operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.