Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 704 reçeteli hap, sentetik uyuşturucu, esrar, 13 hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:36
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Polis ekipleri belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda 704 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar, 13 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma ve Yasal Süreç

Operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

