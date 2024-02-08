Uzmanlar havaların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu: Sıcaklık hafta sonu da devam edecek

Son günlerde mevsim normallerinin üstünde sıcak bir hava var. Yurdun iç ve kuzey bölgelerinde hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre yurdun bazı noktalarında yağmur yağacak yerler olduğu da belirtiliyor. Hava tahmin uzmanlarından gelen yorumlar ışığında, bugün Kıyı Ege, Kıyı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yarın ise Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış olacağını belirtiliyor.





Özellikle yurdun batı ve güney bölgelerinde hafta sonu da aralıklı sağanaklar devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan cumartesi günü Kıyı Ege, Akdeniz'in kimi yerleri ve güneydoğuda sağanakların görüleceğini, bunun haricinde ülke genelinde hafta sonu için yağış öngörülmediğini bildiriliyor.





Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava tahminlerini şöyle aktardı: "İstanbul’da önümüzdeki 4 gün boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere yağış beklemiyoruz. Ankara'da cuma günü için bir yağmur beklentimiz var. İzmir’e baktığımızda ise perşembe, cumartesi ve pazar günü sağanak geçişi göreceğiz."