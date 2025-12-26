Vali Aydoğdu Mengücek Gazi Hastanesi'nde Hastaları Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki il protokolü ile birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek moral verdi.

Program ve katılımcılar

Ziyaret programına Vali Aydoğdu’nun yanı sıra; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin katıldı.

Hastane girişinde Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Vali Aydoğdu, servislerde yatan hastaları tek tek ziyaret etti. Hastaların genel sağlık durumları hakkında doktorlardan ve Başhekim Kuyrukluyıldız’dan detaylı bilgi alan Vali Aydoğdu, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

"Devletimizin şefkat eli vatandaşımızın yanında"

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hamza Aydoğdu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bugün birim amirlerimizle birlikte hastalarımıza moral vermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Tedavi gören tüm hemşehrilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ziyaret, hastaların ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

