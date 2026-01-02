Vali Gökmen Çiçek’ten Kayseri’de Yılın İlk Mesai Günü Saha Ziyareti

Vali Gökmen Çiçek’ten Hunat Mahallesi'nde saha ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yılın ilk mesai gününde Hunat Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Çiçek, Hunat Mahallesi ziyaretinin ardından programını Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı ile sürdürdü. Ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşup hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Şehrin nabzı sahada

Çiçek, şehrin nabzını sahada tutmaya önem verdiklerini belirterek, "Esnaf ve vatandaşların görüşleri bizim için önemlidir" dedi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, YILIN İLK MESAİ GÜNÜNDE HUNAT MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZA BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.