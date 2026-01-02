DOLAR
Vali Gökmen Çiçek’ten Kayseri’de Yılın İlk Mesai Günü Saha Ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yılın ilk mesai gününde Hunat Mahallesi, Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşup talepleri dinledi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:25
Vali Gökmen Çiçek’ten Hunat Mahallesi'nde saha ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yılın ilk mesai gününde Hunat Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Çiçek, Hunat Mahallesi ziyaretinin ardından programını Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı ile sürdürdü. Ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşup hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Şehrin nabzı sahada

Çiçek, şehrin nabzını sahada tutmaya önem verdiklerini belirterek, "Esnaf ve vatandaşların görüşleri bizim için önemlidir" dedi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

