Vali Mustafa Çiftçi Öğretmen Akademileri'nde Deneyimlerini Paylaştı

Bir Şehri Yönetmek: Değerlerle Liderlik

Erzurum’daki görevinde 25. ayını ve meslekte 28. yılını dolduran Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri programında bilgi ve birikimlerini öğretmenlerle paylaştı.

Söyleşi Tarihi Erzurum Kongre Binasında gerçekleştirildi. Çiftçi, konuşmasının ilk bölümünde sorumluluk duygusu, görev bilinci, fedakârlık ve adanmışlık gibi erdemlerin önemine dikkat çekti.

Güncel ve Tarihi Örneklerle Liderlik

Vali Çiftçi, Osmanlı Cihan İmparatorluğu döneminden bir örnek olarak Erzurumlu Müderris Ebubekir Efendi'yi anlattı. Payitaht tarafından Güney Afrika'ya görevlendirilen ve burada 17 yıl hizmet veren Ebubekir Efendi'nin vazife şuurunu örnek gösteren Çiftçi, onun devletini temsil ederken gösterdiği fedakârlığın ve görevine duyduğu bağlılığın bugün için de önemli bir rehber olduğunu ifade etti.

İdareciliği bir gemiyi fırtınalı denizde yönetmeye benzeten Vali Çiftçi, TBMM'deki özel kalem müdürlüğü döneminde ve mülki idare amiri olarak görev yaptığı yıllarda karşılaştığı zorlukları örneklerle anlattı.

Türk Milletinin Rolü ve Yurtdışı Gözlemleri

Konuşmasının son bölümünde Çiftçi, Türk milletinin tarih boyunca hep beklenen ve umut olan bir millet olduğunu belirtti. Özellikle Osmanlı Cihan İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında yaşayan milletlerin Türk'e olan özlemini ve sadakatini yurt dışı ziyaretlerinde defalarca hissettiğini vurguladı.

Soru-Cevap ve Hediye

Söyleşinin soru-cevap bölümünün ardından Vali Çiftçi, katılımcılara Valilik tarafından basılan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bütünüyle Erzurum Kongresi kitabını hediye etti.

