Vali Toros: Mersin’de 541 proje, toplam 246 milyar 439 milyon 395 bin TL

Vali Atilla Toros başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısınde, Mersin genelinde yürütülen kamu yatırımlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Toplantıda Vali Toros, 2025 yılı itibarıyla il genelinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen projelerin toplam sayısının ve bedelinin önemine vurgu yaptı.

Projelerin sektörel dağılımı

Vali Toros, Mersin’de yürütülen toplam 541 projenin sektörel dağılımını şöyle açıkladı: 144 tarım, 98 eğitim, 59 ulaştırma ve haberleşme, 33 turizm, 24 enerji, 20 sağlık, 6 imalat ve 157 diğer kamu hizmetleri projeleri bulunuyor.

Harcama ve uygulama takibi

Vali Toros, tamamlanan ve devam eden 398 proje için 2025 yılı harcamasının toplam 36 milyar 798 milyon 733 bin TL olduğunu belirtti. Mersin’e değer katacak yatırımların uygulama aşamalarının yakından takip edildiğini vurgulayan Toros, projelerin hızlı, etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceğini söyledi.

Vali Atilla Toros konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Bu yatırımların ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz".

