Valiler Yılbaşı Gecesi Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis valileri, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını kutlamak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

Van Valisi Ozan Balcı'nın Ziyareti

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile birlikte Özalp Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret etti. Burada polis ekiplerinin yeni yılını tebrik eden Vali Balcı, daha sonra Erçek Jandarma Kontrol Noktası'nda görev yapan jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Balcı ve beraberindekiler, yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi aldıktan sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyaretinin sonunda, Edremit ilçesinde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin yeni yılını kutladı ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Muş Valisi Avni Çakır'ın Ziyareti

Muş Valisi Avni Çakır, yılbaşı akşamı boyunca kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile birlikte Mercimekkale Karakolu'nu ziyarette bulundu. Jandarma personeli ile yemekte bir araya gelen Çakır, daha sonra polis uygulama noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Çakır, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret ederek personelin yeni yılını tebrik etti. Kamu personeli ve güvenlik güçlerinin, vatandaşın huzuru ve güvenliği için gösterdiği özveriyi vurgulayan Çakır, "Yılbaşında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Polis bölgemizde yaklaşık 350, jandarma bölgemizde ise 600 personel sahada görev yapıyor," dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in Ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'de Atatürk Polis Merkezi Amirliği ve Polisevi'ni ziyaret etti. Burada güvenlik güçleriyle bir araya gelerek yeni yıllarını kutlayan Çelik, kentte yılbaşının huzur ve güven içinde geçmesi için 755 jandarma ve 565 emniyet personelinin görevde olduğunu belirtti.

Çelik, ziyaretinin devamında Hakkari Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık personeli ve hastaların yeni yılını kutladı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zap Karakolu'nu da ziyaret eden Çelik, jandarma personeliyle sohbet ederek onların da yeni yılını kutladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın Ziyareti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile birlikte Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Karakaya, burada görev başındaki jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti ve uygulama noktasında polis ekipleriyle bir araya geldi.

Söz konusu ziyaretlerin tümü, kamudaki güvenlik personelinin özverili çalışmaları ve vatandaşların huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden görev aldıklarının altını çiziyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ziyaret ettiği güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını tebrik etti. Vali Karakaya, uygulama noktasında da polis ekipleriyle bir araya geldi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ziyaret ettiği güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını tebrik etti. Vali Karakaya, uygulama noktasında da polis ekipleriyle bir araya geldi.