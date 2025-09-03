DOLAR
Van Baro Başkanı Özaraz: Rojin Kabaiş Otopsisinde DNA'nın Bulunduğu Bölge Açıklansın

Özaraz, Rojin Kabaiş otopsi raporunda tespit edilen 2 farklı DNA'nın vücuttaki yerinin açıklanmasını ve dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:55
Özaraz'ın talepleri ve soruşturmaya ilişkin gelişmeler

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin otopsi raporunda tespit edilen 2 kişiye ait DNA'ların vücudun hangi bölgelerinde bulunduğunun belirlenmesini talep ettiklerini açıkladı.

Özaraz, baro olarak Kabaiş'in kaybolduğu günden itibaren süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Soruşturmanın iki savcı tarafından yürütüldüğünü belirten Özaraz, dosyaya eksiksiz raporların girmesini beklediklerini ifade etti.

Baronun öncelikli taleplerinden birinin, cesedin bulunduğu yerden Adli Tıp Kurumu'na sevk ve diğer işlemlerde görev alan tüm görevlilerin örneklerinin alınarak olası bulaş ihtimalinin ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

"Otopsi raporlarında 2 kişiye ait DNA bulunması yeni bir durum değil, uzun süre önce Adli Tıp raporuna yansıyan, bulaş ihtimalinin olduğu bir durumdu. Bizim de öncelikle orada görev alan, cesedin bulunduğu yerden Adli Tıp Kurumu'na sevkinde ve diğer işlemlerde yer alan bütün görevlilerin örneklerinin alınarak bulaş ihtimalinin bertaraf edilmesi talebimiz vardı. Bulaş ihtimalinin ortadan kalktığı bir durumda artık bu DNA'lar dosya kapsamında şüpheli DNA'lar olacak. İki farklı DNA, iki farklı kişi demektir. Bu DNA'lar vücudun hangi bölgesinde tespit edildi? DNA'ların bulunduğu bölge bizler ve dosya açısından en önemli veri ve delillerden biridir."

Özaraz ayrıca dosya üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

