Van Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Oylamada

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca öne çıkan fotoğrafları halkın oylamasına sunarak, görsel sanatların halkla buluşmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansı'nın Önemi

Anadolu Ajansı, Türkiye'nin köklü haber ajanslarından biri olarak, sanatı ve medyayı bir araya getiren bu tür organizasyonlarla toplumsal bilinci artırmayı amaçlıyor. Başsavcı Şengöz'ün bu oylamaya katılması, ses getiren bir etkinliğin önemine dikkat çekti.

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.