Van'da 113 Kilo 60 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Operasyon detayları

Bu kapsamda 8-12 Eylül tarihlerinde İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 80 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile 32 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.