Van'da AK Parti Gençlik Kolları, Şehit Kabirlerinde Temizlik Yaptı

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve beraberindeki partili gençler, Şabaniye ve Garipler mezarlıklarına ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında, gençler şehitler için dua ederek mezarların bakımını gerçekleştirdi ve çiçek ekti.

Etkinlik kapsamında, eskiyen bayrakları yenileriyle değiştirerek, mezarlarda bulunan yabani otlar ve kurumuş ağaç dallarını temizlediler.

Gültepe, gerçekleştirdikleri çalışmaları gazetecilere aktarırken, "Bu çiçekler sadece toprağa değil, yüreğimize ekildi. Her bir çiçek, bir teşekkür, bir özlem, bir sadakat ifadesidir. Onları unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü onlar bu milletin sessiz kahramanları, bu toprakların kutsal emanetleridir. Her adımda ve her nefeste onların bıraktığı izlerle yürüyoruz. Gençliğimizin vicdanı, onların fedakarlığıyla şekilleniyor. Hatıralarına sahip çıkmak bize düşen en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.