DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.235.537,36 -0,89%

Van'da AK Parti Gençlik Kolları, Şehit Kabirlerinde Temizlik Yaptı

AK Parti Gençlik Kolları, Van'da Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik ve bakım yaptı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 10:34
Van'da AK Parti Gençlik Kolları, Şehit Kabirlerinde Temizlik Yaptı

Van'da AK Parti Gençlik Kolları, Şehit Kabirlerinde Temizlik Yaptı

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve beraberindeki partili gençler, Şabaniye ve Garipler mezarlıklarına ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında, gençler şehitler için dua ederek mezarların bakımını gerçekleştirdi ve çiçek ekti.

Etkinlik kapsamında, eskiyen bayrakları yenileriyle değiştirerek, mezarlarda bulunan yabani otlar ve kurumuş ağaç dallarını temizlediler.

Gültepe, gerçekleştirdikleri çalışmaları gazetecilere aktarırken, "Bu çiçekler sadece toprağa değil, yüreğimize ekildi. Her bir çiçek, bir teşekkür, bir özlem, bir sadakat ifadesidir. Onları unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü onlar bu milletin sessiz kahramanları, bu toprakların kutsal emanetleridir. Her adımda ve her nefeste onların bıraktığı izlerle yürüyoruz. Gençliğimizin vicdanı, onların fedakarlığıyla şekilleniyor. Hatıralarına sahip çıkmak bize düşen en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik...

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik...

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
2
Berk Atan Eskişehir'de Geçirdiği Trafik Kazasında Yaralandı
3
İzmir Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
Kanseri Yenen İzmirli Çocuklar Meclis'i Ziyaret Etti
5
Elazığlı Hayırsever Hacı Bahçeci, Gazze İçin Arabasını Bağışladı
6
Şanlıurfa'da Otomobil Kaya ile Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 5 Gözaltı ve 5 Bin Sahte Euro Ele Geçirildi

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası