Van'da Evlat Nöbeti 112'nci Haftada — 35 Aile DEM Parti Önünde

PKK tarafından kaçırılan çocukları için Van'da 35 aile, evlat nöbetini 112'nci haftasında DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:29
Evlat nöbeti Van'da sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, Van'da 112'nci haftade devam etti. 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, bu kez herhangi bir slogan kullanmadı. DEM Parti Van İl Başkanlığı binasından da bu kez eylemlere karşı müzik açılmadı.

Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşi Rahim için 8 yıldır eylemlere katıldığını, daha önce Diyarbakır'da, ardından Van'da protestolar yaptığını söyledi. Sekiz yıldır kardeşinden haber alamadığını belirten Çiftçi, "Kardeşim bedensel engelliydi. Şemdinli ilçesinde okula gidiyordu. İlçe merkezinden köye gelirken kaçırıldı. Kardeşime buradan sesleniyorum; gelin devlet güçlerimize teslim olun" dedi.

Abdullah Arslan ise Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara rahmet, yakınlarına sabır diledi ve kardeşi Fatih için eylemlere katıldığını söyledi. Bu vatan için çok şehitler verildiğini, güvenlik korucusu olarak 26 yıl görev yaptığını belirten Arslan, "Kardeşim de Balıkesir'de üniversite okuyordu. Kendisini kandırarak götürdüler. Bir daha da haber alamadık. Buradan kardeşime çağrıda bulunuyorum; inşallah bu süreç başarıya ulaşır. Böylece benim kardeşim de gelip ailesine kavuşur inşallah" diye konuştu.

Ailelerin evlat nöbeti ve talepleri Van'da 112'nci haftada da sürüyor.

