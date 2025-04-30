Van'da Filistin Temalı Resim Sergisi Açıldı

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Filistin'de çocuk olmak" temalı bir resim sergisi düzenleyerek dikkatleri Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklara çekti. Van Şişli Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, toplam 45 öğrenci tarafından hazırlanan çeşitli eserler sergilendi.

Serginin Amacı ve Geliri

Serginin açılışında konuşan Van Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Emrah Değer, bu sergiyi Filistin'deki çocuklara uygulan zulmü anlatmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Değer, sergiyle elde edilecek gelirin Filistinli çocukların yararına kullanılacağını vurguladı:

"Resimlerde her zaman bir konu belirliyoruz. Bugün sergimizdeki tema Filistin'de çocuk olmak. Gazze'deki katliamla ilgili bir tema oluşturmak, oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları, gördüğü zulmü dile getirebilmek için bu sergiyi yapma ihtiyacı duyduk. Sergimizde 45 öğrencinin hayal dünyalarıyla oluşturduğu resimler var. Buradaki tablolarımızı satışa sunup, geliri Filistinli çocuklar yararına kullanacağız."

Öğrencilerin Duyguları

Ayrıca, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerden Ezel Akil, "Bugün Filistin adına sergi yapmak istedik. Filistinli çocuklara katkı sağlamak için çalıştık. Yoğun talep var, çok güzel oldu. Eserlerimizi satışa sunuyoruz. Amacımız Filistin'e destek olmak." dedi.

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince "Filistin'de çocuk olmak" adlı resim sergisi düzenlendi. Van Şişli Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, 45 öğrenci tarafından hazırlanan resimler sergilendi.

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince "Filistin'de çocuk olmak" adlı resim sergisi düzenlendi. Van Şişli Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, 45 öğrenci tarafından hazırlanan resimler sergilendi.