Van'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüşle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:26
Van'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto

Van'da Gazze İçin Tek Ses!

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrakları eşliğinde Beşyol Meydanı'nda buluşan kalabalık, dualar ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Büyük Bir Birliktelik Mesajı

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, "İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma karşı tüm devletlerin ve toplulukların sessiz kaldığını" vurguladı. Şık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze meselesi ümmetin meselesidir. Bu durum sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir, Müslümanların daha geniş kapsamlı bir saldırıya maruz kaldığını bilmemiz lazım. Kendimize gelmeliyiz. Bir zulüm çetesiyle karşı karşıyayız. Tüm insanlık Yahudilerin ve Siyonizmin nasıl bir ruh haline sahip olduğunu biliyor. Gazze'ye yapılan saldırıların durmasını istiyoruz."

Protesto eylemi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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