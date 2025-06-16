Van'da Kaçak Avlanan 1 Ton 970 Kilogram İci Kefali Ele Geçirildi

Van'da Kaçak İnci Kefali Operasyonu

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 1 ton 970 kilogram inci kefali ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali türünün kaçak avlanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Denetimler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, devriye faaliyetleri kapsamında hava araçları, bot ve termal kameralar kullanarak etkin denetimler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda, 1-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 22 operasyonda, 1 ton 970 kilogram kaçak avlanmış balığın yanı sıra, farklı boyutlarda ağ ve koruyucu tulum da ele geçirildi.

Şüphelilere Cezai İşlem Başlatıldı

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, toplamda 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Bu tür denetimler, inci kefallerinin üreme dönemi süresince devam edecek.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 970 kilogram inci kefali ele geçirildi. Operasyonlarda,2 metre tırıvırı, 1 koruyucu tulum, 10 serpme ağ ve 431 metre ağ ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 970 kilogram inci kefali ele geçirildi. Operasyonlarda,2 metre tırıvırı, 1 koruyucu tulum, 10 serpme ağ ve 431 metre ağ ele geçirildi.